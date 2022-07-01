В Челябинске младенец угодил в реанимацию с отравлением наркотиками

Годовалая малышка попала в реанимацию челябинской больницы с наркотическим отравлением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочку 2021 года рождения привезли в больницу после того, как ребенок потерял сознание.

Обследовав ребенка, медики установили, что в его крови присутствует наркотическое вещество. Сейчас девочка находится в реанимации.

По информации городского управления УМВД, в отношении 21-летней матери малышки составлен административный протокол по факту неисполнения родительских обязанностей. Обстоятельства отравления ребенка устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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