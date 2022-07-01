В Челябинске будут судить горожанина, разбившего бутылку о голову охранника больницы

Челябинец ответит в суде за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью охраннику медицинского учреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра. Он обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.

По версии следствия нетрезвый челябинец в мае 2021 года пришел в больницу, куда отвезли его бывшую супругу, и попытался пройти в здание. Охранник медицинского учреждения объяснить тому, что в больнице карантин, и посещения запрещены. Также охранник заметил горожанину, что пьяным в больницу не приходят, попросив покинуть учреждение.

В ответ мужчина на глазах у посетителей разбил об голову охранника стеклянную бутылку вина, причинив тому легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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