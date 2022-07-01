Готовимся к пробкам: в Челябинске стартует ремонт путепровода «Челябинск – Главный»

В Челябинске вводят ограничения движения транспорта в связи с ремонтом развязки из Ленинского района в центр и на вокзал.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 2 июля, начинается ремонт путепровода «Челябинск – Главный», в связи с этим будет частично перекрыто движение транспорта от улицы Дзержинского в сторону улицы Доватора.
«На первом этапе будет ограничено движение транспорта на проезжей части по направлению из Ленинского района в сторону улицы Доватора. Для фрезерования покрытия полосы движения будут перекрываться поэтапно (на ширину фрезеровальной машины). После фрезерования подрядчик приступит к асфальтированию и нанесению горизонтальной разметки», – уточнили представители городских властей.
Затем аналогичная работа будет вестись на проезжей части по направлению от улицы Доватора в сторону улицы Дзержинского.
Срок выполнения работ по контракту – до 20 сентября текущего года.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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