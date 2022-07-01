В Челябинске изменил маршрут один из садовых автобусов

В Челябинске продлили маршрут одного из сезонных автобусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июля автобусный маршрут №93с продлевается от ДК Строителей до ЧМК. Об этом пишет телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Вторая конечная остановка останется прежней – сад «Авиатор 2». Маршрут будет следовать по улицам: 60-летия Октября, Румянцева, Дружбы, Обухова, Шоссе Металлургов, Черкасская, Свердловский тракт, Южная.

Автобус работает по 15 октября (включительно).

Первый рейс от ЧМК – в 7:30 ежедневно.

От сада «Авиатор 2» – в 8:20 ежедневно.

Последний рейс от ЧМК – в 19:20 ежедневно.

От сада «Авиатор 2» – в 20:20 ежедневно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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