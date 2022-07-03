Движение в центре Челябинска частично закроют на два месяца

Движение по улице Сони Кривой в Челябинске частично закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для проведения работ по реконструкции теплотрассы будет закрыто движение транспорта по улице Сони Кривой на участке от дома № 43 до дома № 59. Работы пройдут в два этапа.

Первый этап: с 8 часов 4 июля до 20 часов 5 сентября – закрытие движения на участке от дома № 43 до дома № 57 по улице Сони Кривой (до перекрестка).

Второй этап: с 20 часов 19 августа до 6 часов 22 августа – на участке между домами № 57 и № 59 по улице Сони Кривой (закрытие перекрестка с улицей Энгельса).

Водителей просят учитывать ограничения и планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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