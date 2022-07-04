Аудиторы выяснили, сколько в Челябинской области стоит сад

За садовый участок южноуральцам придется выложить более полумиллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, одним из самых востребованных запросов жителей региона нынешним летом стала информация по стоимости садовых участков.

Сотрудники ведомства проанализировали цены, выбрав для мониторинга наиболее распространенные параметры сада: земельный участок – для огородничества и садоводства, площадь дачного домика от 20 до 50 квадратных метров, стоимость от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

«В исследовании мы пришли к выводу, что средняя стоимость сада в Челябинской области составила порядка 560 тысяч рублей», – рассказали представители КСП.

Средняя стоимость дачи в Челябинске составила 596,19 тысячи рублей, и это далеко не самая высокая цена. Так, в Копейске в среднем требуют 688,5 тысячи рублей, в Аргаяше – 662,50 тысячи рублей, в Кыштыме – 788,50 тысячи рублей.

В Златоусте за садовый участок требуют в среднем – 548,75 тысячи, в Магнитогорске – 563,85 тысячи рублей, в️ Миассе – 466,75 тысячи рублей, в️ Троицке – 487,5 тысячи рублей, в Южноуральске – 234,95 тысячи рублей.

Впрочем, реальные расценки во многом будут зависеть от места расположения того или иного СНТ. Так, если в садовом товариществе «Металлург» в Металлургическом районе Челябинска можно найти участок за 200 тысяч рублей, то в СНТ в районе Кременкуля (формально это Сосновский район, но большинство садоводов – челябинцы) дача не редко стоит более 3 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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