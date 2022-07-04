В Челябинске иномарка врезалась в маршрутку

Автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом на челябинской трассе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром понедельника, 4 июля, на улице Куйбышева в Курчатовском районе областного центра.
По данным ГИБДД, 28-летний водитель автомобиля Hyundai отвлекся и врезался в ехавший перед ним ПАЗ с номером маршрута 17. В момент столкновения автобус не был на маршруте, в салоне машины пассажиров не было.
В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки.
Челябинск, Виктор Елисеев
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