Начала работу железнодорожная станция, построенная в рамках экологической программы ММК

На станции «Восточная» пустили первый поезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на станции «Восточная», построенной ООО «Ремпуть», разгружен первый состав с отработанными шлаками.

Новая железнодорожная станция была построена в рамках экологической программы ПАО «ММК». Проектирование станции и подготовка этапов строительства начались еще несколько лет назад, когда руководством комбината было принято решение о строительстве нового полигона для утилизации отходов производства с рекультивацией нарушенных земель.

В связи с этим решением возникла необходимость в строительстве новой железнодорожной станции «Восточная» и реконструкции станции «РИС» – данный проект стал первым для ООО «Ремпуть» в качестве генерального подрядчика.

За время реализации проекта, отвечающего всем современным требованиям, силами ООО «Ремпуть» было изготовлено и смонтировано 272 опоры контактной сети, 23 мачты освещения железнодорожных путей, смонтировано более 12 км контактной сети и железнодорожных путей, включающих в себя как станционные пути и перегоны так и 2 кантовочных тупика, смонтирована система пневматической очистки стрелочных переводов, установлено 36 светофоров, включены в централизацию 27 стрелочных переводов, а также в полном объеме выполнены работы по установке и монтажу блочно-релейной аппаратуры поста ЭЦ. Кроме этого, новая станция оборудована современной системой громкоговорящей парковой связи.

«Профессионализм и опыт специалистов ООО «Ремпуть», реализующих в ПАО «ММК» весь комплекс работ, связанных с ремонтом, строительством и техническим обслуживанием железнодорожного хозяйства, помог выполнить поставленную задачу в строгом соответствии с планом строительства и с гарантированным качеством», – отметили в пресс-службе холдинга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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