В Челябинске подросток на велосипеде въехал в автобус

14-летний велосипедист врезался в автобус в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в минувшее воскресенье, 3 июля, у дома №12 по улице Уфимский каменный карьер.

В 16:20 14-летний челябинец, двигаясь по тротуару на велосипеде, не справился с управлением и врезался в автобус «ЛиАЗ», подъезжавший к остановке. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.

Отметим, что это не единственная авария в воскресенье, в которой пострадал велосипедист. В 17:05 на улице Героев Танкограда 81-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» сбил 11-летнего школьника, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде. Велосипедист получил телесные повреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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