Sukhoi Superjet с неисправностью сел в Шереметьево

В Шереметьево приземлился самолет, готовившийся к аварийной посадке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Sukhoi Superjet 100-95 следовал из Магнитогорска в Москву. В полете обнаружилась неисправность системы топливного расчета.

Борт приземлился в штатном режиме, сообщает «Интерфакс».

Москва, Павел Зварзин

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