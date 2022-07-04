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Понедельник, 4 июля 2022, 15:42 мск

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Sukhoi Superjet с неисправностью сел в Шереметьево

В Шереметьево приземлился самолет, готовившийся к аварийной посадке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Sukhoi Superjet 100-95 следовал из Магнитогорска в Москву. В полете обнаружилась неисправность системы топливного расчета.

Борт приземлился в штатном режиме, сообщает «Интерфакс».

Москва, Павел Зварзин

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