В Челябинске отправили в колонию банду фальшивомонетчиков

Пятеро жителей Челябинска осуждены за незаконное изготовление и сбыт поддельных денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал пятерых южноуральцев виновными в изготовлении и хранении поддельных денег, а также мошенничестве.

С декабря 2019 по апрель 2020 года челябинцы развернули у себя на дому артель по изготовлению поддельных купюр Банка России различных номиналов, а также вносили изменения в билеты «банка приколов», делая их визуально похожими на денежные купюры. Фальшивки они использовали для оплаты услуг такси и покупки товаров, в том числе по частным объявлениям.

Ущерб от действий аферистов превысил 70 тысяч рублей.

Четверых южноуральцев суд приговорил к заключению в колонии на сроки от 1 года 6 месяцев до 2 лет 3 месяцев. Еще один получил 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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