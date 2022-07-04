Медики попросили жителей купить краску на ремонт роддома

В Еманжелинске объявили о сборе пожертвований на ремонт учреждения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», городской роддом закрылся на ремонт сегодня, 4 июля. Пост об этом и просьба помочь с материалами и выполнением работ появился на минувшей неделе в паблике «Побег» Еманжелинск».
«Просим неравнодушных жителей города оказать посильную материальную помощь в приобретении краски, кистей, валиков. Может, найдутся люди, которые захотят участвовать в ремонте, будем всем рады», – написали авторы обращения.
И кто-то из местных предпринимателей даже откликнулся – по крайней мере, директора одного из магазинов благодарили за помощь в соцсетях.
Но многих жителей Еманжелинска возмутила подобная просьба. В комментариях они заявили, что средства на приобретение материалов для косметического ремонта и оплату работ должны предоставить власти.
Позднее пост со стены сообщества удалили.
В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Челябинск, Виктор Елисеев
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