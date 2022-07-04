Медики попросили жителей купить краску на ремонт роддома

В Еманжелинске объявили о сборе пожертвований на ремонт учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городской роддом закрылся на ремонт сегодня, 4 июля. Пост об этом и просьба помочь с материалами и выполнением работ появился на минувшей неделе в паблике «Побег» Еманжелинск».

«Просим неравнодушных жителей города оказать посильную материальную помощь в приобретении краски, кистей, валиков. Может, найдутся люди, которые захотят участвовать в ремонте, будем всем рады», – написали авторы обращения.

И кто-то из местных предпринимателей даже откликнулся – по крайней мере, директора одного из магазинов благодарили за помощь в соцсетях.

Но многих жителей Еманжелинска возмутила подобная просьба. В комментариях они заявили, что средства на приобретение материалов для косметического ремонта и оплату работ должны предоставить власти.

Позднее пост со стены сообщества удалили.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»