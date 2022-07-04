Ни в больницу, ни за лекарствами: жители уральских деревень лишены общественного транспорта

Жители Чебаркульского района пожаловались на отсутствие общественного транспорта.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу в нескольких населенных пунктах Чебаркульского района заявили о невозможности добраться до районного центра. Об этом южноуральцы сообщили в интернет-сообществе «Теслер, помоги».
«Просто крик души. Я живу в Чебаркуле, мои родители живут в деревне Звягино. Несколько лет назад автобусы ходили по 2 раза в день до города мимо поселков. Сейчас эти рейсовые автобусы убрали совсем, и пенсионерам не выехать в город из деревни, даже за лекарствами не на чем, а если уж совсем прижимает, приходится нанимать машину, и платят за это около 2 тысяч», – пишут южноуральцы.
По словам жителей, когда она поинтересовались на автовокзале Чебаркуля, почему поселки остались без общественного транспорта, ответили им так, «как будто милостыню просят у них». И просто объяснили, что автобусам невыгодно нарезать лишние круги.
Между тем, проблема достаточно серьезна. Ведь хотя в деревне есть медпункт, врача в ней нет. Так что в больницу тоже ездить необходимо. Но не на чем.
Как отметили южноуральцы в комментариях, проблема эта многолетняя и касается не только деревни Звягино. Из Попово и Варламово тоже не добраться ни в Чебаркуль, ни в Челябинск. Говорят о проблеме уже пять лет. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
В пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта пообещали дать комментарий позднее.
Челябинск, Виктор Елисеев
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