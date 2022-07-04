В Челябинской области увеличилось число выпускников, сдавших ЕГЭ на высший балл

Результаты ЕГЭ по информатике увеличили число 100- и 200-балльников в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого государственного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) выпускников Челябинской области. Экзамен проводился 20 и 21 июня.

«Второй год подряд экзамен по информатике и ИКТ проводится в компьютерной форме. У наших выпускников данный предмет по выбору пользуется популярностью. В этом году в нем приняли участие более 2,5 тысяч выпускников области. Ребята показали прекрасный результат. Число стобалльников в области после получения результатов ЕГЭ увеличилось: 8 выпускников получили максимальное количество баллов. Также к числу 200-балльников добавился еще один наш выпускник из Челябинска», – рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Напомним, до 2020 года участники государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ выполняли экзаменационную работу по информатике и ИКТ на бумажных бланках, начиная с 2021 года экзамен по информатике проводится на компьютерах. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40 баллов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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