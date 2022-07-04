В Челябинске разыскивают человека, бросившего ребенка на теплотрассе

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения брошенного младенца.
Как уже сообщал «Новый День», ребенка нашли на теплотрассе в Ленинском районе. Дело возбуждено по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».
Следователи уже выяснили, что ребенка к теплотрассе принес мужчина.
Напомним, сейчас месячный малыш находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Челябинск, Павел Зварзин
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