В Челябинске разыскивают человека, бросившего ребенка на теплотрассе

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения брошенного младенца.

Как уже сообщал «Новый День», ребенка нашли на теплотрассе в Ленинском районе. Дело возбуждено по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Следователи уже выяснили, что ребенка к теплотрассе принес мужчина.

Напомним, сейчас месячный малыш находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.



Челябинск, Павел Зварзин

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