На освободившееся кресло в южноуральском парламенте претендуют восемь человек

На участие в довыборах в Законодательное собрание Челябинской области заявились восемь кандидатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, в понедельник, 4 июля, завершился прием документов от претендентов на участие в довыборах депутата регионального парламента по Троицкому округу.

Всего заявилось восемь кандидатов: семь представителей политических партий и один самовыдвиженец.

От «Единой России» на выборы идет ректор Южно-Уральского государственный аграрный университет Светлана Черепухина, от КПРФ – депутат городского собрания Троицка Алексей Холкин, СРЗП – его коллега Сергей Низамутдинов, от «Новых людей» – еще один местный парламентарий Лев Живайкин. ЛДПР на выборах представляет технический директор ООО «Сфера» Андрей Самохвалов, «Партию пенсионеров» – коммерческий директор медицинской клиники «Эф Эм Си» Алексей Фролов, «Яблоко» – предприниматель Сергей Шичков. Единственный самовыдвиженец – скандально известный юрист Александр Лебедев.

Напомним, что довыборы состоятся в Единый день голосования 11 сентября 2022 года. На них определится, кому именно достанется мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области, ставший вакантным после того, как единоросс Владимир Павлов прошел в Госдуму по итогам выборов сентября 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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