В Челябинской области кабина фуры раздавила водителя

На южноуральской трассе погиб водитель большегруза.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в понедельник, 4 июля, на автодороге М-5 под Златоустом.
По информации пресс-центра поисково-спасательной службы Челябинской области водитель большегруза MAN остановился для проведения ремонтных работ. Однако во время ремонта допустил ряд ошибок. В итоге поднятая кабина сорвалась с поддерживающих ее конструкций и рухнула на мужчину.
От полученных повреждения дальнобойщик скончался. Его тело пришлось деблокировать спасателям.
По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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