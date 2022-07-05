В Челябинской области кабина фуры раздавила водителя

На южноуральской трассе погиб водитель большегруза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в понедельник, 4 июля, на автодороге М-5 под Златоустом.

По информации пресс-центра поисково-спасательной службы Челябинской области водитель большегруза MAN остановился для проведения ремонтных работ. Однако во время ремонта допустил ряд ошибок. В итоге поднятая кабина сорвалась с поддерживающих ее конструкций и рухнула на мужчину.

От полученных повреждения дальнобойщик скончался. Его тело пришлось деблокировать спасателям.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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