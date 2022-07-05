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Вторник, 5 июля 2022, 11:58 мск

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Россияне подсаживаются на слабоалкогольные коктейли

Коктейли стали лидером роста продаж среди алкогольных напитков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», менее чем за полгода продажи слабоалкогольных коктейлей в торговых сетях выросли с начала 2022 года почти в полтора раза. Среди причин – уход с рынка «винных напитков» и расширение ассортимента. Об этом пишет телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные NielsenIQ.

С января до середины июня продажи коктейлей выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46% в денежном выражении и на 31,1% – в натуральном.

За то же время продажи джина выросли на 40,8% и 34,6%, рома – на 22,6% и 14,5%, виски – на 16,8% и 5,8% соответственно.

Основными причинами роста популярности слабоалкогольных коктейлей эксперты считают увеличение их количества в торговых точках, расширение ассортимента, в том числе за счет продуктов, созданных с ориентиром на молодых покупателей, а также запуск новинок.

«Еще один важный момент: почти полное исчезновение «винных напитков», которые изготавливались из иностранного виноматериала. В результате их потребители переключились на пивную продукцию и слабоалкогольные коктейли», – отмечают авторы канала.

Отметим, что эта продукция была в лидерах роста и в прошлом году. По итогам 2021 года слабоалкогольные напитки были второй категорией по темпам роста продаж в деньгах с 26,1%, уступая только джину, который показывал прирост в 41,1%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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