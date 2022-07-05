В Челябинске домашняя кошка погибла от бешенства

В Челябинской области за прошедшую неделю двое животных погибли от бешенства.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, за минувшую неделю на Южном Урале зафиксированы 2 случая бешенства животных: 29 июня дикая лиса в поселке Сурменевский Верхнеуральского района и 1 июля домашняя кошка в Челябинске (Тракторозаводский район города).
В поселке и микрорайоне областного центра, где выявлены погибшие животные, по распоряжению правительства Челябинской области установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.
С начала года на Южном Урале от смертельного вируса скончались 37 животных – 15 собак, 2 енотовидные собаки, 10 лис, 8 кошек, 2 декоративных крысы.
Россельхознадзор напоминает, что бешенство – опасное инфекционное заболевание, которое приводит к специфическому энцефалиту (воспалению головного мозга), что приводит к смерти. Люди заражаются от больных животных при укусе, оцарапывании или ослюнении (вирус передается со слюной). Единственная профилактика бешенства у сельскохозяйственных и домашних животных – регулярная вакцинация.
Челябинск, Виктор Елисеев
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