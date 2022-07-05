Южноуралец ответит перед судом за кровавую баню в гостях

Житель Южноуральска отдан под суд за жестокое убийство двух человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего южноуральца, обвиняемого в двойном убийстве, покушении на убийство и краже.

По версии следствия, в июле 2021 года в Южноуральске мужчина пришел в гости к супружеской паре в квартиру дома по улице Космонавтов. Помимо хозяев и гостя, в застолье принимала участие его знакомая. В этой же квартире был трехлетний сын хозяйки.

Во время попойки между гостем и хозяином квартиры вспыхнула ссора. От слов южноуралец быстро перешел к делу, набросившись на оппонента с ножом и топором. Расправившись с хозяином, он решил избавиться и от свидетелей, продолжая орудовать ножом и топором. За всем этим наблюдал маленький сын хозяйки.

Закончив со своими жертвами, гость сбежал, прихватив с собой из квартиры сотовый телефон и планшет.

Выжила в кровавой бане только хозяйка квартиры. Ребенка преступник не тронул.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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