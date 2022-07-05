На рынке в Челябинске изъяли контрафактные сигареты на 4,3 миллиона рублей

Полицейскими в Советском районе Челябинска изъята крупная партия немаркированной табачной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе проведенных на потребительском рынке Челябинска обысков из торгового бокса и автомобиля «Пежо Боксер» сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Советский» изъята 81 коробка немаркированной табачной продукции на общую сумму около 4,3 миллиона рублей.

В рамках расследования полицейские вышли на хозяина контрафакта – 55-летнего предпринимателя.

В отношении задержанного бизнесмена возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Челябинец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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