Перевозчик обещал вернуть автобусы на маршрут в Чебаркульском районе

В миндортрансе Челябинской области прокомментировали ситуацию с отменой остановок автобусов у сел Чебаркульского района.

Как сообщал ранее «Новый День», жители Чебаркуля и окрестных населенных пунктов заявили об отмене рейсового автобуса, бывшего единственной транспортной связью между ними и районным центром.

По словам чебаркульцев, раньше к деревне Звягино и селу Варламово два раза в день приезжал автобус. Но уже долгое время они лишены транспортного сообщения. Чтобы попасть к врачу или купить лекарства в Чебаркуле южноуральцы вынуждены обращаться к услугам таксистов, запрашивающих за поездку по 2 тысячи рублей.

«Новый День» попросил прокомментировать ситуацию сотрудников министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, те связались с перевозчиком. В транспортной компании заверили, что восстановят сообщение между населенными пунктами и райцентром.

«Маршрут №860 «Варламово – Чебаркуль» обслуживает ООО ТК «Иремель». По будням маршрут отправляется от автовокзала Чебаркуль в 17:04, по воскресеньям в 12:15, – уточнили в пресс-службе миндортранса, сославшись на информацию, полученную от перевозчика. – Вместе с тем, трижды в неделю (по понедельникам, вторникам и четвергам) маршрут выполняет утренние рейсы, время отправления от села Варламово 7:25, через деревню Звягино в 7:49. Уточним, что маршрут останавливается на трассе у деревни Звенягино на специально оборудованной для этих целей остановке».

Челябинск, Виктор Елисеев

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