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Среда, 6 июля 2022, 09:48 мск

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В Челябинске при получении взятки задержали директора МУП

Директора челябинского МУП задержали через неделю после назначения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий Челябинска задержали во вторник, 5 июля.

Силовики подозревают, что мужчина получил деньги за беспрепятственную приемку выполненных в Металлургическом районе работ по содержанию принадлежащего городу имущества. По информации источников, речь шла в общей сложности об 1 миллионе рублей, но получить топ-менеджер успел только первый «транш». Известно, что коммерческая организация, руководство которой преподнесло директору МУП деньги, подконтрольна экс-депутату Государственной думы.

В силовых структурах не исключают, что это далеко не первая взятка, полученная руководителем. Ведь задержали его почти сразу после того, как он занял кресло руководителя: МУП он возглавил в конце июня этого года. Ранее челябинец возглавлял другое муниципальное предприятие.

Челябинск, Виктор Елисеев

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