Жители Челябинской области пожаловались Путину, что власти бросили их в разваливающемся доме

Жителей ветхого дома в Троицке бросили на произвол судьбы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жильцы бывшего общежития в поселке ГРЭС в Троицке обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их от самоуправства местных властей.

Общежитие находится в П-образном здании из двух корпусов, связанных пристроем-перемычкой, где разместилась кулинария. Оно было построено в 1972 году на болотистой почве как временное жилье для строителей Троицкой ГРЭС. Но и на сей раз Козьма Прутков оказался прав: ничего нет более постоянного, чем временное. Общежитие превратилось в обычный жилой дом. Пока низина и болотистая земля не дали о себе знать: здание начало разрушаться.

В конце 2017 года здание признали ветхо-аварийным, исключив из перечня домов, нуждающихся в капремонте. А в 2019 году Алексей Текслер, побывав здесь в рамках своего предвыборного тура, поручил расселить дом. Жильцы проблемного здания искренне обрадовались, но, как оказалось, слишком рано.

Переселили жителей только одного из двух корпусов – наиболее ветхого. Которому в процессе присвоили отдельный кадастровый номер, хотя ранее у обеих частей бывшего общежития был один кадастровый номер и один номер дома. Власти сочли, что вторая половина здания вполне подходит для дальнейшей жизни.

В итоге, несмотря на то, что дом буквально разваливается (по рассказам жильцов, по вечерам они слышат, как осыпается штукатурка), расселять его не собираются. Более того, дому собираются присвоить новый номер и вернуть его в перечень зданий, подлежащих капремонту. Интересно, что никакого обследования, которое бы показало, целесообразно ли продолжать тратить на поддержание его эксплуатации средства из фонда капитального ремонта, мэрия Троицка проводить не намерена.

Между тем, здание, стены которого испещрены трещинами и провалами, даже коммунальщикам внушает неподдельный страх. По крайней мере, управляющие компании не выстраиваются в очередь, чтобы биться за право на обслуживание дома. Лишенные управляющей организации жители сами кое-как пытаются удержать здание от дальнейшего разрушения. После очередного порыва горожане сбрасываются, чтобы вызвать машину для откачивания воды из подвала. Продолжают платить за воду и отопление, хотя, по их же словам, минувшей зимой перебои с теплом были постоянными. И вынужденно пользуются изношенной проводкой, пожароопасность состояния которой признала экспертиза.

Усугубил ситуацию начавшийся демонтаж здания кулинарии: по несущей стене еще не расселенного здания пошли трещины, и жильцы опасаются, что в один из дней перекрытия не выдержат и погребут их под развалинами.

Местные власти это не смущает. Поэтому троичане и решили обратиться к президенту. По их словам, больше им надеяться не на кого.

Челябинск, Виктор Елисеев

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