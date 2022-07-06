российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 июля 2022, 12:17 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

Шестерых челябинцев будут судить за кражу 45 тонн металлолома

За кражу более 45 тонн металлолома перед судом предстанут участники преступной группы из Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, окончено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении шести жителей Челябинской области, обвиняемых в краже лома черных металлов из полувагонов грузовых поездов.

Подозреваемых в краже задержали сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы во время оперативно-розыскных мероприятий на станции Межозерная (ЮУЖД) в конце прошлого года.

Челябинцы, самому старшему из которых было 32 года, младшему – 26, с сентября по ноябрь прошлого года неоднократно совершали набеги на грузовые поезда во время их стоянок на станции Межозерная, сбрасывая из них металлолом. Похищенное вывозили на автомобиле и сдавали в пункты приема металлолома, деньги тратили на личные нужды.

Всего южноуральцы похитили более 45 тонн металлолома. Сумма ущерба, причиненного грузополучателям, превысила 1 миллион рублей. Похищенное частично изъято оперативниками.

В отношении ранее неоднократно судимых за совершение имущественных преступлений челябинцев возбудили 20 уголовных дел.

Материалы уголовного дела с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,