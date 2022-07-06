Шестерых челябинцев будут судить за кражу 45 тонн металлолома

За кражу более 45 тонн металлолома перед судом предстанут участники преступной группы из Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, окончено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении шести жителей Челябинской области, обвиняемых в краже лома черных металлов из полувагонов грузовых поездов.
Подозреваемых в краже задержали сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы во время оперативно-розыскных мероприятий на станции Межозерная (ЮУЖД) в конце прошлого года.
Челябинцы, самому старшему из которых было 32 года, младшему – 26, с сентября по ноябрь прошлого года неоднократно совершали набеги на грузовые поезда во время их стоянок на станции Межозерная, сбрасывая из них металлолом. Похищенное вывозили на автомобиле и сдавали в пункты приема металлолома, деньги тратили на личные нужды.
Всего южноуральцы похитили более 45 тонн металлолома. Сумма ущерба, причиненного грузополучателям, превысила 1 миллион рублей. Похищенное частично изъято оперативниками.
В отношении ранее неоднократно судимых за совершение имущественных преступлений челябинцев возбудили 20 уголовных дел.
Материалы уголовного дела с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube