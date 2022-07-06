Челябинцы смогут бесплатно услышать «Хор Турецкого»

«Хор Турецкого» поздравит челябинцев с Днем металлурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», концерт пройдет 16 июля в центре Челябинска, на Театральной площади.

Арт-группа «Хор Турецкого» существует уже 30 лет, объединяя в своих выступлениях джаз, поп, рок, духовную музыку и оперу. Коллектив отличается широким диапазоном голосов: от низкого баса-профундо до мужского сопрано.

В День металлурга челябинцы услышат, как пишет «Первое областное», патриотические песни из программы «Песни Победы» и популярные хиты группы.

Концерт состоится в следующую субботу, 16 июля, на Театральной площади Челябинска. Начало – в 19:00. Вход свободный.

Челябинск, Виктор Елисеев

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