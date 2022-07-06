В челябинском «Немузее мусора» обнаружили нелегала

В челябинский «Немузей мусора» пробрался енот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», незваного постояльца создатели эко-арт-пространства обнаружили в понедельник, 4 июля.

«Не так давно в одном из помещений нашего заведения начали слышаться какие-то звуки, – рассказали они в своей группе в соцсетях. – Кто-то копошился в стене около вытяжки. Естественно, первое, о чем мы подумали – мыши. Начали обдумывать возможные варианты избавления от нежелательного грызуна. Мыши в нашем деле совершенно неприемлемы. Спустя какое-то время, самая смелая из наших сотрудников решила исследовать то место, из которого доносились звуки. Взобралась на стремянку и обнаружила енота! Бедное животное сидело в стене на вентиляционной шахте и пыталось прогрызть себе путь на волю».

В течение двух дней сотрудники при поддержке волонтеров из зооприюта и спасателей пытались поймать зверька. Но пока безуспешно. К тому же незваный гость начал обживаться на новом месте. По ночам он выходит из укрытия и разгуливает в помещении экокласса.

Расставленные ловушки енот умудряется обходить, съедая при этом оставленный в них в качестве приманки мясной фарш.

По словам сотрудников «Немузея», в минувшую ночь животное не попалось в объектив камеры наблюдения. Челябинцы не исключают, что оно могло выбраться через проделанный для него спасателями проем и сбежать в город.

Челябинск, Виктор Елисеев

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