Букашки тоже плачут: ученые выяснили, как насекомые реагируют на боль

Биологи заявили о способности насекомых к субъективной реакции на болевые ощущения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследовательская группа Ларса Читтки (Lars Chittka) из Великобритании пришла к выводу, что у насекомых есть все признаки сознания, что может привести к пересмотру отношения к ним человечества. Свои выводы ученые представили в статье, подготовленной к публикации в Proceedings of the Royal Society B (публикация размещена на сервере препринтов).

Исследователи разделили ноцицепцию (активностью нервной системы, вызываемая болевыми стимулами) и свойственное высшим животным (например, людям) субъективное переживание боли. Наличие ноцицепции у беспозвоночных никем не оспаривается. Она и позволяет им быстро реагировать на опасные стимулы. Но можно ли говорить о наличии у насекомых субъективного переживания? Для этого Читтка и коллеги решили проанализировать способность нервной системы последних вмешиваться в машинальную работу рефлексов и проявлять новую реакцию на болевой раздражитель.

Ларс Читтка из Лондонского университета королевы Марии известен своими необычными экспериментами, посвященными когнитивным способностям насекомых. В этот раз он вместе с соавторами провел обзор предыдущих исследований, связанных с переживанием этими животными болевых ощущений.

«Одно из главных свойств человеческого восприятия состоит в его способности модулироваться сигналами мозга, – цитирует Nacked Science одного из авторов исследования. – Солдаты могут продолжать сражаться, даже получив серьезные ранения, пока собственные опиаты тела подавляют ноцицептивный сигнал. Мы можем сознательно «стиснуть зубы» и перетерпеть боль, если такое поведение позволит получить дополнительные выгоды или признание. Так что мы задались вопросом о том, есть ли в мозге насекомых аналогичные механизмы».

Изучив предыдущие публикации по теме, исследователи обнаружили целую серию примеров такого же поведения у насекомых, благодаря чему они могут гибче реагировать и адаптироваться к опасности в различных обстоятельствах. Например, на боль беспозвоночные реагируют снижением аппетита и заторможенным пищевым поведением. Правда, у них нет свойственных млекопитающим опиоидных рецепторов. Но, возможно, в нервной системе насекомых аналогичную роль играют другие пептиды.

Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что беспозвоночные способны к подлинному «субъективному переживанию боли». Более того, так как у насекомых есть ноцицепторов, области мозга, где происходит интеграция информации, а также есть связь между сигнальными путями ноцирецепторов и интегративными областями, исследователи резюмировали, что у них есть все, необходимое для сознания. А это позволяет поставить вопрос об этичности обращения с насекомыми в сельском хозяйстве и при проведении научных экспериментов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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