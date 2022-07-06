Ник Бэйлен вернется в «Трактор»

Американо-белорусский хоккеист может остаться в челябинском клубе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ближайший сезон 32-летний американо-белорусский защитник Ник Бэйлен проведет в челябинском «Тракторе». Об этом сообщил спортивный обозреватель Игорь Жуков в своем телеграм-канале.

Хоккеист защищает цвета «черно-белых» уже пять лет, за это время он дважды выигрывал с командой бронзу КХЛ (2018 и 2022). Его контракт на 55 миллионов рублей в год был заключен до 30 апреля 2023 года. Однако в мае появилась информация о переговорах Бэйлена с руководством клуба о повышении зарплаты, которые игрок начал на фоне отказа других легионеров от игры за российские команды.

Напомним, после начала СВО России на Украине западные правительства заняли резко антироссийскую позицию, а некоторые из них потребовали у спортсменов из своих стран покинуть российские клубы. С таким требованием, в частности, выступили власти Чехии.

В мае три чешских хоккеиста – вратарь Роман Вилл и нападающие Лукаш Седлак и Томаш Гика – заявили о приостановке контракта с «Трактором» из-за серьезного давления. На прошлой неделе руководство клуба подтвердило, что защитник «черно-белых» швед Лоуренс Пилут также пропустит следующий сезон в КХЛ. Из пятерых «чистых» легионеров в челябинской команде остается пока финский форвард Теэму Пулккинен. Это подтвердил его агент Алёша Пилко. Ник Бэйлен, благодаря своему белорусскому гражданству, в легионерскую квоту не входит.

Впрочем, в руководстве «Трактора» назвали информацию о достижении договоренностей с хоккеистом преждевременной. По словам гендиректора клуба Ивана Савина, окончательно этот вопрос должен разрешиться к концу недели. Но шансы на сохранение Бэйлина в составе «черно-белых» он назвал хорошими.

Челябинск, Виктор Елисеев

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