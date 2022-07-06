Более полутора сотен южноуральцев госпитализированы с подозрением на энцефалит

У двадцати южноуральцев диагностировали клещевой энцефалит.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным мониторинга на 1 июля в медицинские организации региона обратились 15 тысяч 251 пострадавший от укуса клещей, в том числе 3 тысячи 683 ребенка. За аналогичный период 2021 года пострадало 12 тысяч 430 человек.

Таким образом за месяц число нападений увеличилось на 15%. В сравнении с прошлым годом оно выросло на 22%.

Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях Челябинской области.

Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 177 человек. Зарегистрировано 20 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 9 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

С начала сезона в области на зараженность клещевыми инфекциями исследовано 9 тысяч 880 клещей, их них 28,0 % инфицированы возбудителями боррелиоза, 4,8 % – моноцитарного эрлихиоза, 2,5 % – гранулоцитарного анаплазмоза человека, 1,1 % – клещевого энцефалита.

Челябинск, Виктор Елисеев

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