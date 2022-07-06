В Челябинске уничтожают сквер, торжественно открытый властями год назад

На северо-западе Челябинска начали «зачистку» сквера, открытого год назад мэром Натальей Котовой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о работах по расчистке участка, благоустроенного в 2021 году, челябинцы рассказали в социальных сетях.

По словам горожан, речь идет о сквере на улице Петра Сумина в микрорайоне «Парковый-2». В прошлом году его торжественно открыли мэр Челябинска Наталья Котова и глава Центрального района Виктор Ереклинцев. В городской администрации заявили, что на проект, реализованный властями вместе с застройщиком, из бюджета направили 5 миллионов рублей. В итоге рядом с жилыми «свечками» появился благоустроенный сквер с клумбой, малыми архитектурными формами и беговой дорожкой, оборудованной по просьбе жильцов окрестных домов.

Но радость жителей нового микрорайона, не избалованных общественными пространствами, оказалась недолгой. На днях все та же строительная компания начала работы по очистке земельного участка: рабочие уже перекопали беговую дорожку, и вид у полюбившегося горожанам сквера теперь весьма удручающий.

Оказалось, что пока власти вели переговоры с застройщиком и обсуждали проект с жителями, строители успели продать два участка общей площадью почти 800 квадратных метров сторонним лицам. Чиновники об этом знали, но поверили заверениям застройщика, что тот выкупит землю и передаст муниципалитету.

Теперь выяснилось, что продавать участки нынешние собственники отказались, оспорить их решение в судах не удалось. И строительная компания начала снос объектов благоустройства.

В администрации Центрального района рассказали, что детский городок, лавочки и амфитеатр сносить не будут – они расположены на муниципальной земле. А вот с беговой дорожкой челябинцам придется расстаться. Скорее всего, на ее месте разместят торговые павильоны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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