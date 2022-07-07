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Четверг, 7 июля 2022, 09:24 мск

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Агентство инвестиционного развития Челябинской области дошло до банкротства

Суд начал процедуру банкротства Агентства инвестиционного развития Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арбитражный суд принял решение о введении в АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» процедуры наблюдения. Это первая ступень процедуры банкротства.

Напомним, структура, подконтрольная министерству экономического развития региона, сама обратилась в арбитраж с иском о признании себя банкротом в январе этого года.

Агентство было создано в 2013 году. Его основной целью назвали привлечение инвесторов в регион. Однако результаты деятельности структуры, мягко говоря, оставляли желать лучшего. В итоге едва ли не единственным достижением АИР стало создание инвестиционного портала Челябинской области. Руководство агентства очень любило ездить во всевозможные бизнес-туры, но инвесторов в регионе от этого больше не становилось.

В итоге в мае 2019 года глава Южного Урала Алексей Текслер принял решение об упразднении АИР и передаче его функций фонду поддержки предпринимательства «Территория бизнеса». Но юридически АНО «АИР Челябинской области» продолжало существовать.

В 2020 году стало известно о претензиях к структуре со стороны налоговиков. ФНС признала некорректным исключение из налогооблагаемой базы АНО субсидии в 1,4 миллиарда рублей, полученной АИР в 2016 году от правительства Челябинской области. Большая часть суммы (более 1 миллиарда рублей) была направлена в 2016-2017 годах на выкуп ипотечных сертификатов ЮУ КЖСИ (принадлежавшая правительству региона корпорация находилась в то время на грани дефолта). Затраты на приобретение ценных бумаг исключили из налогооблагаемой базы. Однако ФНС признала эти действия необоснованными, потребовав уплаты 412,5 миллионов рублей (налог на прибыль за 2016 и 2017 годы, пени, штраф).

АИР пыталось оспорить решение ФНС в арбитражных судах, но безуспешно. После этого агентство обратилось в суд с иском о признании себя банкротом. Сумма долгов, указанная в иске, равна 389 миллионам рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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