Двое южноуральцев погибли, спасая лебедей

Двое мужчин утонули в Чебаркульском районе, спасая лебедей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в среду, 6 июля, спасателям поступило сообщение об обнаружении предположительно утонувших двоих мужчин: на пруду в поселке Мирный Чебаркульского района погибшие запутались в рыболовных сетях в 50 метрах от берега.

«Как выяснилось со слов очевидцев, южноуральцы увидели с берега двух запутавшихся в рыболовных сетях лебедей. Один из мужчин бросился в воду на помощь птицам, однако запутался сам. К нему поспешил другой мужчина, но, к сожалению, он также не смог выбраться из воды», – уточнили представители ведомства.

Тело одного из погибших доставил на берег очевидец трагедии. Тело второго мужчины извлекли из воды сотрудники 48-й пожарно-спасательной части 5-го пожарно-спасательного отряда. На месте работали силы и средства районного звена областной подсистемы РСЧС.

В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться сотрудникам полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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