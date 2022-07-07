В Челябинской области дорожает пшеничная мука

Аудиторы рассказали, какие продукты продолжают дорожать на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, анализ информации регионального министерства сельского хозяйства (из торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Спар», «Ашан») показал, что рост цен за 2 недели наблюдается на говядину (кроме бескостного мяса) на 0,99% (+5,55 рубля за килограмм) и пшеничную муку – на 0,04% (+0,02 рубля за килограмм).

Наибольшее снижение цен демонстрируют белокочанная капуста (-21,51%, или 10,29 рубля за килограмм), гречневая крупа-ядрица (-6,72%, или 9,37 рубля за килограмм) и поваренная соль (-5,55%, или -0,98 рубля за килограмм).

Представители ведомства отмечают, что из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 12 позиций показали снижение цен в течение 2 недель, а 2 продолжают расти. Снижение цены на картофель связано с появлением на прилавках магазинов свежего урожая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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