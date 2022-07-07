Трое южноуральцев, расстрелявших автомобиль, предстанут перед судом

Трое жителей Аргаяшского района предстанут перед судом за покушение на убийство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Аргаяшского района, обвиняемых в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, обвиняемые в ноябре 2021 года договорились убить своего знакомого, с которым у них давно разладились отношения.

Выследив мужчину, ехавшего на личном автомобиле, они расстреляли машину, выстрелив не менее трех раз в лобовое стекло. Недругу удалось уехать с места нападения, однако приятели догнали его на автодороге Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеево в Аргаяшском районе и столкнули авто в кювет.

Вытащив знакомого из салона машины, они начали избивать его, нанеся множество ударов, а также не меньше четырех раз выстрелили из травматического пистолета в голову.

Решив, что мужчина скончался, южноуральцы уехали. Однако пострадавший выжил.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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