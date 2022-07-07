У челябинки, пришедшей поддержать сестру-абитуриентку, начались роды прямо в вузе

Скорая помощь госпитализировала из челябинского вуза беременную женщину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского государственного медицинского университета, сегодня, 7 июля, коллективу приемной комиссии вуза и всем абитуриентам, пришедшим сдавать документы для поступления в колледж и на специалитет, пришлось поволноваться – у сестры одной из абитуриенток отошли воды.

Старшая сестра девушки и ее муж решили поддержать ее при подаче документов. Молодая женщина была беременна на последнем сроке, но, конечно, не рассчитывала, что прямо из университета отправится в родзал.

«Мы немедленно вызвали «скорую», и женщину госпитализировали. Будущая молодая мама чувствовала себя хорошо. Думаем, что это хороший знак, в том числе – для младшей сестры роженицы. Ведь девушка подавала документы в Медицинский колледж ЮУГМУ сразу на две специальности, одна из которых – «Акушерское дело», – рассказала ответственный секретарь приемной комиссии ЮУГМУ Римма Багаутдинова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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