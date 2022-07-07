Москва готова дать деньги на реконструкцию систем водоснабжения Копейска

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил заявку на реконструкцию систем водоснабжения Копейска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, сегодня, в рамках проекта планируется реконструировать канализационный коллектор протяженностью 5 тысяч 900 погонных метров, провести первый этап реконструкции очистных сооружений на озере Курлады с увеличением мощности с 12 тысяч до 70 тысяч кубометров.

В сфере водоснабжения власти намерены реконструировать участок водовода Челябинск – Копейск, а также построить водопроводную насосную станцию производительностью до 55 тысяч кубометров в сутки.

Общий объем финансирования составит 2,7 миллиарда рублей. Предполагается использование оборудования и материалов российского производства. Завершить проекты планируется к концу 2023 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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