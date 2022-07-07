На Южный Урал вернется 30-градусная жара

Южноуральцев предупредили о жарких выходных.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометеоцентре, в ночь на пятницу, 8 июля, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, возможны грозы. Температура воздуха +9, +14, в горах и низинах +6 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов выше нуля.

В выходные, которые пройдут преимущественно без осадков, жара преодолеет 30-градусную отметку. В ночь на субботу температура воздуха, по расчетам синоптиков, будет +10, +15 градусов. Днем воздух раскалится до 26-31 градуса выше нуля. В воскресенье ночью ожидается +12, +17, днем – все те же +26, +31 градус.

В Челябинске ближайшей ночью также возможен дождь. Температура 12-14 градусов выше нуля, днем в пятницу +26, +28 градусов. В субботу, 9 июля, синоптики обещают +13, +15, днем 28-30 градусов выше нуля. В воскресенье ночью будет +14, +16, днем +28, +30 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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