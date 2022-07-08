IKEA собираются заставить возобновить производство и торговлю в России

Компанию IKEA собираются через суд заставить возобновить в России производство и торговлю. Хотя бы частично – чтобы у покупателей была возможность заменить бракованный или не подошедший по каким-либо причинам товар, либо отремонтировать его при необходимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Общественная потребительская инициатива» подала в Химкинский суд иск в интересах широкого круга потребителей. Истец просит признать действия компании противоправными, так как «поведение иностранного бренда посягает на интересы сотен тысяч граждан в РФ плюс усугубляет их имущественное положение в непростых экономических условиях».

Напомним, объявив финальную распродажу, IKEA предупредила, что гарантийный срок на все товары, приобретенные с 5 июля, составит 2 месяца с момента покупки. Между тем, согласно закону «О защите прав потребителей», юридические лица, входящие в IKEA, несут перед российскими гражданами обязанности изготовителя, импортера и продавца. По некоторым технически сложным товарам, например, встраиваемой технике, срок таких обязательств исчисляется несколькими годами. По остальной продукции он не может быть меньше двух лет с момента продажи, отмечают «Известия».

Истец считает, что у компании есть все возможности, чтобы исполнить свои обязательства перед покупателями, однако она умышленно уклоняется от этого. И просит суд принудить компанию возобновить производство в России, а также импорт товаров IKEA и запчастей к ним в объеме, необходимом для реализации прав потребителей.

Представители сети, в свою очередь, заявляют, что действуют в полном соответствии с российским законом о защите прав потребителей и обеспечивают гарантийное и сервисное обслуживание, а также обмен и возврат товаров.

По мнению экспертов, хотя шансы на решение суда в пользу истца есть, IKEA вряд ли это решение будет исполнять: российские юридические лица после ухода с рынка головных компаний, как правило, ликвидируют, а надеяться на содействие иностранных судов не приходится, тем более, что подобные решения направлены на обход различного рода санкций.

Между тем, IKEA никак не может начать открытую распродажу: сначала сайт выдавал ошибки при входе в личный кабинет или на этапе оформления заказов, потом появились специальные формы для заявок, но они тоже быстро перестали работать, а теперь сеть и вовсе не принимает заказы и заблокировала российский портал.

Теперь там можно увидеть только такое объявление:

Тем временем, товары из IKEA начали появляться на маркетплейсах, но по ценам в 2 – 10 раз выше, чем в магазинах компании. Так, плюшевую акулу, которая стоит у IKEA около полутора тысяч, пытаются продать за 3 – 16 тысяч рублей, набор вешалок за 99 рублей выставлен на продажу за 999, узкую пластиковую тележку (цена у IKEA 750 рублей) продают за 8 тысяч рублей. Причем, во многих случаях продавцами выступают не какие-либо предприниматели, а сами маркетплейсы.

Зачем это нужно, пока не ясно: понятно, что за такую цену эти товары никто покупать не будет.

Москва, Игорь Юров

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