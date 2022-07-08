Южноуральцам рассказали, за какую специальность придется выложить четверть миллиона рублей в год

В правительстве Челябинской области рассказали о самых дорогих специальностях в вузах региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, специалисты ведомства изучили рынок платного высшего образования в регионе.

В 2022 году самой дорогостоящей специальностью стал «Дизайн». Год обучения по ней в Южно-Уральском государственном университете обойдется в 262 тысячи рублей. Бюджетных мест по этому направлению в вузе нет. Кстати, согласно вакансиям одного из крупнейших порталов по поиску работы, чаще всего челябинские работодатели предлагают дизайнерам от 30 тысяч рублей в месяц.

На втором месте по финансовым запросам оказался Челябинский государственный институт культуры. За обучение на специальностях «Музыкально-инструментальное искусство» и «Дирижирование» здесь просят 248 тысяч рублей в год. Правда, у абитуриентов есть шанс попасть на бюджет (в этом году на них открыто 23 места).

Замыкает тройку лидеров искусство концертного исполнительства. Для студентов Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки , не попавших на одно из 19 бюджетных мест, год обучения на этой специальности будет стоить 240 тысяч рублей.

В ЮУрГУ высокая стоимость обучения (186 тысяч рублей) установлена также для таких специальностей, как «Землеустройство и кадастры», «Ракетные комплексы и космонавтика» и «Физическая культура». В 2022 году предусмотрено от 24 до 27 бюджетных мест для каждой из этих специальностей.

Самой дорогой специальностью в Южно-Уральском государственном медицинском университете является «Стоматология» (205 тысяч рублей). На этот учебный год по данному направлению выделено 14 бюджетных мест. Выросла и стоимость обучения по популярным направлениям «Лечебное дело» и «Педиатрия» – до 184 тысяч рублей. Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом, количество бюджетных мест по ним немного уменьшилось (335 и 163 места соответственно).

Южно-Уральский государственный аграрный университет, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и Челябинский государственный университет в 2022 году не изменили стоимость платного обучения по сравнению с 2021 годом. В ЮУрГАУ она начинается от 145 тысяч рублей (1 тысяча 80 – общее количество выделенных бюджетных мест), в ЮУрГГПУ – от 120 тысяч рублей (510 – общее количество выделенных бюджетных мест).

В ЧеЛГУ стоимость варьируется от 125 тысяч рублей («Прикладная математика и информатика») до 174 тысяч рублей («Наноинженерия»). Количество бюджетных мест по вышеуказанным специальностям составляет 68 и 15 соответственно.

Стоимость обучения по таким популярным направлениям, как «Экономика», «Юриспруденция», «Государственное управление» в 2022 году составила:

ЮУрГУ – 132 тысячи рублей (13 бюджетных мест выделено по данным специальностям);

ЧелГУ – 125 тысячи рублей (всего 9 бюджетных мест);

Челябинский филиал РАНХиГС – 125 тысячи рублей (35 бюджетных мест).

Следует отметить, что в ЮУрГУ и ЧелГУ действует система скидок за количество набранных баллов ЕГЭ.

В ЮУрГУ для абитуриентов, набравших за ЕГЭ 240 баллов и выше стоимость обучения уменьшается на 30%, от 200 до 239 баллов – на 20%, от 170 до 199 баллов – на 15%. За полную предоплату обучения за год скидка составит 3%.

Для поступающих на направления с дополнительными экзаменами творческой или профессиональной направленности 30%-ную скидку обеспечат 160 баллов по ЕГЭ. При количестве баллов от 133 до 159 баллов скидка составит 20%, от 113 до 132 баллов – 15%.

В ЧелГУ для снижения стоимости образовательных программ бакалавриата и специалитета на 10% тем, кто сдает два экзамена, необходимо набрать в сумме от 120 баллов, для сдающих три экзамена – от 180 баллов (в зависимости от выбранной специальности). При наборе 160 баллов по двум экзаменам или от 220 до 250 для сдающих три экзамена (в зависимости от выбранной специальности) предоставляется скидка в 30%. Если за два экзамена выходит 180 баллов, а для сдающих три экзамена от 250 до 290 (в зависимости от выбранной специальности) – скидка составит 50%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»