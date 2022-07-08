Жители Челябинской области скопили на банковских счетах больше полутриллиона рублей

Южноуральцы хранят в банках более 500 миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделение по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка России, на 1 июня 2022 года сумма банковских вкладов южноуральцев составила 523 миллиарда рублей (без учета средств на счетах эскроу). Это на 6% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

С февраля этого года года наблюдался отток средств населения из банков на фоне санкций. Однако уже с апреля начался приток средств вкладчиков. На это повлияло увеличение ставок по банковским вкладам вслед за ростом ключевой ставки.

Большую часть сбережений жители Челябинской области хранят в рублях. При этом объем рублевых вкладов с начала 2022 года увеличился на 2%.

С 3 июля заработал закон, направленный на защиту прав и интересов вкладчиков. Теперь банки обязаны раскрывать условия по оформлению вкладов в простой и наглядной форме. Например, таблица с основными условиями по вкладу должна размещаться в начале договора, а также на сайте и в офисах банка.

«В таблице должна присутствовать информация о величине ставки, порядке выплаты процентов, об ограничении на пополнение вклада, досрочном снятии денег, а также о возможности продления договора. Новые требования для банков появились неслучайно. Иногда для оформления вклада под высокий процент вкладчику необходимо было приобрести дополнительно еще какой-то продукт. Например, купить полис страхования жизни. Сейчас же при заключении договора с банком клиент сможет оценить доходность вклада и выбрать подходящее предложение», – комментирует заместитель управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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