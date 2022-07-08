Дело о гибели 15-летнего челябинца недалеко от школы передали в суд

В суд направили уголовное дело в отношении 14-летнего челябинца, убившего в драке знакомого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Тракторозаводского района Челябинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14-летнего подростка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, 4 апреля этого года недалеко от школы в Тракторозаводском районе в овраге нашли тело 15-летнего подростка. Через некоторое время полиция задержала его 14-летнего знакомого.

Следователи считают, что молодые люди подрались из-за девушки. Во время драки 14-летний челябинец, владевший навыками контактных видов спорта, с силой ударил соперника в область шеи. В результате полученной травмы парень скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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