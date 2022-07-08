Шведский легионер расторг контракт с «Трактором»

В ХК «Трактор» заявили о расторжении контракта с Лоуренсом Пилутом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», шведский хоккеист покидает челябинскую команду. Права на защитника в КХЛ до окончания сезона 2023/24 остаются у «черно-белых».

Лоуренс Пилут провел два сезона в составе «Трактора» и стал бронзовым призером Чемпионата КХЛ (2022). Всего в Лиге защитник сыграл 117 матчей, забросил семь шайб и отдал 42 голевые передачи, также в его активе 36 «хитов» и 193 блокированных броска. Ему принадлежит рекорд клуба по блокированным броскам за один регулярный чемпионат (93).

«Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Лоуренса Пилута за профессиональное отношение к делу и желает дальнейших успехов», – говорится в сообщении команды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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