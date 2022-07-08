В Магнитогорске полицейский открыл огонь по машине с нарушителем

Магнитогорским полицейским пришлось открыть огонь, чтобы остановить автомобиль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, внимание инспекторов ГИБДД Магнитогорска водитель одной из машин привлек оригинальной манерой вождения. По дороге он постоянно создавал аварийные ситуации, что заставило полицейских принять экстренные меры по его задержанию.

«Водитель внедорожника не выполнил требование полицейских об остановке и попытался скрыться от преследования. Инспектор дорожной полиции применил оружие, после чего автомобиль был остановлен», – рассказала пресс-секретарь министерства Ирина Волк.

Находившийся за рулем магнитогорец оказался нетрезв. В отношении него составлены протоколы по семи статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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