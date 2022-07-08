В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка, упавшего с велосипеда.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 6 июля в ЖК «Твоя привилегия» 9-летний мальчик неудачно съехал на велосипеде с горки, упал и получил серьезные травмы. «Скорая помощь» из Челябинска на место происшествия ехать отказалась, так как ЖК территориально находится не в городе, а бригада из Кременкуля прибыла только минут через 40 после вызова. Ребенок умер.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), – сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области. – В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мальчика».

Челябинск, Павел Зварзин

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