Южноуральцам напомнили, какие дороги в регионе лучше объезжать

В миндортрансе Челябинской области напомнили, на каких участках затруднено движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с наступлением жаркой погоды многие жители региона отправятся за город, на озера Южного Урала. Но на ряде участков магистралей автомобилисты могут встретиться с трудностями.

Так, в связи с проведением ремонтных работ затруднено движение:

на трассе А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан на участке с 32 по 53 километр в Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах;

на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» (от Чебаркуля до Миасса).

Закрыто движение на автодороге Златоуст – Магнитка, участок км 0+00 – км 7+773 (от съезда к национальному парку «Таганай» до границы Златоуста). Объезд осуществляется через следующие населенные пункты: Златоуст – Медведевка – Куса – Магнитка.

На других участках ремонта региональных автодорог организовано реверсивное движение или обеспечен объезд, проблем с движением не возникает.

На всех участках с затрудненным движением силами ГИБДД будут организованы регулировочно-распорядительные действия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»