Челябинск стал лидером по росту цен на жилье в новостройках

В Челябинске взлетели цены на квартиры в новостройках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рост стоимости квадратного метра в новостройках в Челябинске превысил среднероссийский уровень в полтора раза. Об этом свидетельствует исследование федерального портала «Мир квартир».

По данным экспертов, средняя стоимость «квадрата» в России в январе-июне 2022 года увеличилась на 20,9% и составила 109,3 тысячи рублей. Средняя цена квартиры выросла на 20,2% – до 5,9 миллиона рублей.

«Больше всего за первое полугодие 2022 года подорожали Челябинск (+35,8%), Киров (+31,8%), Тверь (+31,6%), Владикавказ (+31,1%), Рязань (+31,1%), Чита (+30,6%), Волжский (+27,7%), Саратов (+27%), Барнаул (+26,8%) и Тольятти (+26,7%). В Москве квадратный метр новых квартир подорожал на 7,7%, в Московской области – на 12,4%, в Санкт-Петербурге – на 13,5%, в Ленинградской области – на 15,9%", – пишет ТАСС, в распоряжении которого оказались материалы исследования.

Столь внушительные темпы роста обеспечил, прежде всего, итоги первого квартала, когда россияне начали бегство из валюты в недвижимость. Во втором квартале рост начал замедляться. Но снижение ипотечных ставок может поддержать дальнейшее подорожание.

Челябинск, Виктор Елисеев

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