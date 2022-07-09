В центре Челябинска иномарка влетела на остановку

Автомобиль вылетел на остановку на главной площади Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 9 июля, утром на улице Цвиллинга в Центральном районе Челябинска.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, около 8:00 водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в дорожный знак. После этого машина вылетела на остановку «Площадь Революции».

В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составлен административный протокол по факту повреждения дорожных конструкций. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Это не первое такое ДТП в Челябинске. 7 июля на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Косарева столкнулись Opel Astra и Volkswagen Polo. От удара Opel выбросило на остановку, где в этот момент находились люди. Никто из них не пострадал.

Водителя Opel и пассажира Volkswagen госпитализировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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