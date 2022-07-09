В Челябинске байкер набросился на водителя КамАЗа

На северо-западе Челябинска мотоциклист накинулся на водителя спецтехники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером в пятницу, 8 июля, на пересечении улиц 40лет Победы и Братьев Кашириных. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях.

Видео драки опубликовала одна из жительниц Челябинска. На записи видно, как байкер в шлеме, находясь на подножке кабины КамАЗа, через окно наносит несколько ударов водителю автомобиля, спрыгивает и убегает.

Машина принадлежит одной из дорожных компаний, занимающихся содержанием улично-дорожной сети города.

В комментариях к видео челябинцы не пришли к единой версии происходящего. По мнению некоторых горожан, водитель спецтехники мог подрезать мотоциклиста. Однако другие утверждают, что байкер пытался проскочить перед автомобилем, но водитель его не пропустил, что и вывело мотоциклиста из себя. «Очередной обиженный мотоциклист, которому правила не писаны, и [он] считает, что их должны все видеть и все пропускать», – написал один из челябинцев.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что на данный момент заявлений об инциденте в полицию не поступало. В дорожной компании начали внутреннюю проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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