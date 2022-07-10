Два автобуса в Челябинске и пригороде изменят маршрут

Маршрутки в Челябинске меняют схему движения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Службы организации движения, с 11 июля изменят маршрут автобусов 136К и 136.
Автобус 136К «Белый хутор – Железнодорожный вокзал» будет следовать от Белого хутора по улицам: Лазурная, Просторная, Изумрудная, автодорога Шершни – Западный, Лыжных Батальонов, Худякова, Доватора, Разина до Железнодорожного вокзала.
Автобус будет ходить каждые 15-30 минут ежедневно.
Первый рейс от Белого хутора – в 6:00 ежедневно.
От железнодорожного вокзала – в 7:00 ежедневно.
Последний рейс от Белого хутора – в 21:30 ежедневно.
От железнодорожного вокзала – в 22:30 ежедневно.
Для поездок до ЮУрГУ можно совершить пересадку по транспортной карте на автобусы 2 и 16.
Автобус 136 «Белый хутор – Железнодорожный вокзал» будет следовать от Белого хутора только по улицам: Лазурная, Просторная, Изумрудная, автодорога Шершни – Западный, Лыжных Батальонов, Гостевая, Северная, Братьев Кашириных, Кирова, Труда, Цвиллинга, проспект Ленина, Свободы до Железнодорожного вокзала (не пойдет по Худякова).
«Сокращение длины маршрута позволит пускать автобусы чаще», – считают транспортники.
Челябинск, Виктор Елисеев
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